Leclerc si myslí, že Red Bull a Mercedes zatím neodkryly karty

Charles Leclerc (20./1.)

Domácí závodník měl v prvním tréninku poruchu převodovky. V tom druhém však dal na technické potíže zapomenout a s přehledem zajel nejrychlejší čas. Lewis Hamilton, který byl mimo pilotů Ferrari nejrychlejším mužem na trati, na krátkém monackém okruhu ztratil téměř čtyři desetiny.

„Docela mě překvapilo, že to dopadlo takhle. Zvlášť právě zde v Monaku, kde je extrémně důležité zajet co největší počet kol. V prvním tréninku jsem kvůli technickým potížím odjel jen čtyři kola.

Odpoledne se mi ulevilo, cítil jsem se mnohem líp. Máme ještě prostor se zlepšit. Na druhou stranu si myslím, že Red Bull a Mercedes mají ještě větší potenciál pro zrychlení.

Počkejme si na sobotu. Zatím to vypadá dobře, vlastně až příliš dobře na to, aby to byla pravda. Uvidíme. V sobotu se dozvíme, jak je to doopravdy s kvalifikační rychlostí a následně budeme mít představu o našich šancích v závodě,“ řekl Leclerc.

Carlos Sainz (2./2.)

Španělský pilot byl po trénincích o něco optimističtější. Věří, že Ferrari má velmi blízko k tomu, aby bylo pro nejrychlejší vozy opravdovou hrozbou.

„Opravdu to vypadá, že jsme hodně blízko tomu, aby z nás byla skutečná hrozba. Uvidíme, zda nám to stejně půjde i ve třetím tréninku. Čtvrtek se v Monaku od soboty velmi liší.

Někteří piloti jedou ve čtvrtek tak trochu napůl plynu a v sobotu jsou najednou superrychlí. To je třeba případ Lewise.

Uvidíme. Každopádně jsme blíže špičce pole, což je hezké vidět. Pro tým je povzbuzující zjistit, že vůz v zatáčkách není špatný.

Jsem zvyklý v Monaku jezdit s naprosto odlišným vozem s jiným chováním. Musel jsem se adaptovat, pozměnit jezdecký styl a postupně získávat na sebevědomí.

Důležité ale je, že vždy po projetí cílem jsem svoje jméno viděl v první trojici. Bojujeme,“ prozradil Sainz.