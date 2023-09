Leclerc si myslel, že odstoupil Verstappen a on bude na pódiu. Až v posledním kole zjistil, že je čtvrtý

Charles Leclerc přiznal, že si zaměnil Sergia Péreze s Maxem Verstappenem a myslel si, že z Velké ceny Japonska formule 1 odstoupil vedoucí muž průběžného pořadí a on se díky tomu dostane na stupně vítězů.

Leclerc do závodu na Suzuce startoval ze čtvrtého místa, na kterém také projel cílem za dominantním Verstappenem a dvojicí jezdců McLarenu, kteří doplnili pilota Red Bullu na stupních vítězů.

Druhý pilot Red Bullu Pérez naopak prožil těžký závod. V úvodu musel dvakrát do boxů po kontaktech se soupeři, dostal dvě penalizace a Red Bull jej ze závodu stáhl.

Následně se ale Pérez na trať vrátil, aby si odpykal pětisekundový trest, načež definitivně odstoupil.

Než se Mexičan vrátil z boxů, Leclerc se domníval, že zpomalující Red Bull je Verstappen, kvůli tomu si až do posledního kola myslel, že jede na třetím místě.

„Ani jsem nesledoval, co Max udělal, protože jsem ho viděl, jak jede do boxů při safety caru nebo po něm. Nevím, co se tam stalo a myslel jsem si, že už není v závodě,“ řekl Leclerc.

„Až do posledního kola, kdy jsem se podíval na tabuli a byl jsem čtvrtý, jsem si myslel, že jsem na pódiu. Byli opravdu silní.

Na dotaz, zda ho zmátlo, když viděl na velkoplošné obrazovce stát Red Bull v boxech, Leclerc odpověděl: „Ne, on v jeden moment zpomalil, ne? Na výjezdu ze 14. zatáčky. Myslím, že byl virtuální safety car, v podstatě zastavil na levé straně trati a všichni jsme ho předjeli.“

Když Leclerc zjistil, že to byl Pérez, dodal. „Právě proto jsem si v tu chvíli myslel, že Max vypadl ze závodu, bylo to pro mě zkrátka matoucí.“

Sainz šestý

Carlos Sainz, který v minulém závodě v Singapuru ukončil sérii patnácti vítězství Red Bullu, dojel v Japonsku až šestý.

„Myslím, že dnes jsme měli lepší rychlost, než ukazuje výsledek. Měli jsme velmi dobrý start a okamžitě jsme byli rychlí,“ řekl Sainz.

„Během prvních dvou stintů jsem se dobře staral o pneumatiky a měl jsem dobrou rychlost, po druhé zastávce se před nás ale dřívějším pit stopem dostal Lewis (Hamilton), což ovlivnilo můj závod. Pokusil jsem se natáhnout svůj stint, abych měl na konci lepší pneumatiky a udělal jsem všechno, abych rychle stáhl ztrátu.

„Bohužel byl dnes pro mě závod o pár kol kratší, než jsem potřeboval, a museli jsme se proto spokojit s šestým místem.“