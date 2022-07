Leclerc si chce udělat celkový obrázek o strategii Ferrari v Silverstonu

Charles Leclerc byl po závodě pořádně frustrovaný. V průběhu závodu ztrácel čas za Sainzem. Během safety caru pak zůstal na trati, zatímco jeho soupeři nasadili nové měkké pneumatiky. Leclerc pro ně pak byl snadnou kořistí. Místo prvního nebo nejhůře druhého místa dojel čtvrtý.

Mattia Binotto rozhodnutí vysvětloval tím, že pro dvojitou zastávku nebyl prostor a Ferrari věřilo, že degradace měkkých pneumatik bude větší.



Strategie jezdců vpředu. Zdroj: Pirelli

„Nechci se teď k ničemu vyjadřovat, chci si o tom promluvit a společně s týmem si udělat obrázek o tom, co bylo důvodem,“ řekl Leclerc o situaci, kdy zůstal při safety caru na trati.

„Osobně jsem samozřejmě cítil, že jsem byl v první části závodu velmi silný a ztratil jsem trochu času – nemyslím si, že by to změnilo konečný výsledek, ale prostě do budoucna si musíme všechno zkontrolovat.“

Na otázku, zda něco řekl do týmového rádia, odpověděl: „Ne, protože už bylo samozřejmě hodně pozdě, a pak tým řekl, ať zůstaneme venku. Nemohl jsem jen tak přijet (do boxů) a hotovo.“

Leclerc řekl, že jeho rozhovor s Binottem po závodě byl „jen pokusem o povzbuzení“.

„Snažil se, ale samozřejmě je to pro mě velké zklamání. Byl to závod jako na horské dráze. V prvním kole jsem ulomil přední křídlo a pak jsem si myslel, že je konec, bylo tam dost nedotáčivosti. Pak se mi podařilo pohrát si s tlačítky na volantu a mít trochu silnější předek. Tempo se vrátilo a byli jsme velmi silní.“

„Vypadalo to, že vítězství je stále pravděpodobnější, a pak samozřejmě přijel safety car a bylo po všem. Je to frustrující.“

Leclerc řekl, že si užíval bitvu o udržení pozice na konci závodu a zejména souboj s Hamiltonem.

„Nevím, kolik jste toho viděli, ale bylo to dost na hraně,“ řekl na dotaz webu Motorsport.com, jak těžké bylo udržet pozice na tvrdých pneumatikách.

„Musel jsem jet na limitu, abych se pokusil udržet si pozici. Nemyslím si, že bych to mohl udělat o moc lépe. Byla to zábava, na druhou stranu jsem byl hodně frustrovaný.“

„Byl jsem na limitu, ale musel jsem. Jel jsem na ojetých pneumatikách, což bylo velmi zrádné, takže jsem prostě musel využít vše, co bylo možné.“

„Pořád jsem si myslel, že je všechno možné, a až do konce jsem do toho dával vše. Nestačilo to, ale i když jsem věděl, že by to bylo velmi, velmi těžké, věřil jsem v to až do posledního kola.“

Leclerc zdůraznil, že navzdory vlastní frustraci ho těší, že jeho týmový kolega Sainz získal své první vítězství ve F1.

„Samozřejmě, a to je podle mě důležitý bod. I když jsem zklamaný, nemyslím si, že by to měl být titulek po tomto úžasném prvním vítězství Carlose. Myslím, že je to splněný sen. Když jste dítě, sníte o tomto okamžiku, a zvláště s Ferrari, takže si to musí užít. Je to jeho den. a doufejme, že příště to bude můj den.“