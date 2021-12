Leclerc se v kvalifikaci pokusí týmu odvděčit za přidělanou práci

Charles Leclerc (7./10.)

„Den, který bohužel neskončil tak, jak jsme si představovali. Pozitivní bylo, že jsme splnili náš program a odjeli všechny testy, které jsme si naplánovali. Potenciál tu je a pokud se nám podaří dát zítra vše dohromady, měli bychom na tom být dobře.

Je mi líto, že jsem týmu přidělal spoustu práce kolem opravy vozu. Musejí připravit vůz na zítřek a pokusím se jim odměnit co nejlepším výsledkem v kvalifikaci.

Trať samotná se mi opravdu líbila. Nejvíce se mi zamlouvala jízda v nejrychlejší části trati. Na druhou stranu vám nedovoluje chybovat. Největší výzvou je dostat se do správného rytmu, vzhledem k počtu slepých zatáček. Jakmile si ale zvyknete, je to vzrušující jízda.

Přilnavost byla lepší, než jsem čekal. Všichni pracovníci kolem tratě odvedli skvělou práci. Asfalt byl o poznání méně zaprášený než včera. Velmi zajímavé bylo, jak se trať vyvíjela. Bylo to jiné, než co obvykle vídáme na městských okruzích.

Zítra bude klíčové vyjet na trať ve správný čas a vyhnout se provozu. Trať je opravdu velice úzká,“ postěžoval si Leclerc.

Carlos Sainz (6./7.)

„Celkově to byl velmi povedený den. Učil jsem se trať a zvykal si na okruh, který je úplně jiný, než na co jsme zvyklý. Jezdit v takových rychlostech mezi zdmi je skutečně intenzivní a dodává vám do žil pořádné porce adrenalinu.

Auto se dnes chovalo opravdu dobře, takže teď je to již jen o jemném ladění, porozumění pneumatikám a výběru správné strategie pro závod. Slepé zatáčky jsou samozřejmě vždy problém, zvlášť v okamžiku, kdy dojedete někoho, kdo je v kole, kdy chladí pneu.

Trať nepřipouští příliš mnoho možností pro chyby a Charles dnes měl smůlu. Jsem si jistý, že tým jeho vůz pro zítřek opraví a oba budeme moci jet v kvalifikaci naplno, nechal se slyšet Sainz.