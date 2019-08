Leclerc se spoléhal na pneumatiky a ovládl belgickou kvalifikaci

Leclerc o 748 tisícin porazil v boji o pole position svého týmového kolegu Sebastiana Vettela, který obsadil druhé místo. A zatímco jeho soupeři se snažili vyvézt za ostatními, Leclerc sám požádal tým o to, aby nevolil takovou taktiku, ale spíše dobře připravil jeho pneumatiky.

„Samozřejmě je to úžasný pocit. Bylo to ale těžké, obzvlášť v Q3. Docela dost jsem se trápil. Začátek pokusu byl vždy velmi, velmi těžký, protože tam byl velký provoz, nakonec se mi ale povedlo zajet celé kolo dobře a jsem velmi šťastný. Rozhodně jsem nečekal, že budu tak vpředu,“ řekl Leclerc.

„Nejprve jsem se zaměřoval na opravdu dobrý slipstream v první jízdě v Q3, pak jsem ale měl pocit, že pneumatiky nebyly pro první zatáčku připravené a ve skutečnosti jsem ztratil poměrně dost času. Pro druhý pokus jsem proto požádal tým, aby mě na trať vyslal, až bude vůz připraven, abych byl na trati sám, a já se pokusím zajet kolo bez slipstreamu. Podle mého názoru bylo pro můj vůz lepší mít pneumatiky ve správném stavu než využít slipstreamu.“

Leclerc z první pozice letos startoval už dvakrát, zatím však nedokázal pole position přetavit v první vítězství.

„Myslím, že už od prvního tréninku jsme rychlí, během závodních simulací ve druhém tréninku jsme ale nebyli tak rychlí. Zítra to nebude snadné, pokusíme se do toho dát vše. Dnes je náskok poměrně velký, to ale neznamená, že takový bude i zítra.“

Vettel se druhým pokusem dostal do první řady

Ferrari dosavadnímu průběhu víkendu Velké ceny Belgie dominovalo. Jeho jezdci Leclerc a Sebastian Vettel obsadili první dvě pozice ve všech třech trénincích.

Po prvních pokusech v Q3 však oba rozdělil Lewis Hamilton, který zajel druhý nejlepší čas.

Vettel se posledním pokusem dokázal zlepšit a o patnáct tisícin překonal Hamiltona.

„Pro mě bylo důležitější dostat pneumatiky do správného (pracovního) prostoru. V obou kolech jsem byl příliš blízko za vozy před sebou a pneumatiky nebyly pro začátek kola dobré. Rovinky byly dobrý, ale já byl příliš blízko a ve druhém sektoru jsem ztratil poměrně dost času,“ popsal Vettel.

Foto: Getty Images / Mark Thompson