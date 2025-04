Leclerc se obává, že ztráta na týmy vpředu zůstala i po nasazení vylepšení stejná

Až do kvalifikace byl Leclerc v průběhu víkendu v Džiddě poměrně optimistický. Po kvalifikaci se ale jeho nálada změnila. Skončil na čtvrtém místě – reálně by to nejspíše bylo páté místo, protože Norris by ho asi překonal, pokud by neboural. Monačan nyní těží z toho, že u Mercedesu a v Red Bullu jsou dva „nováčci“. Reálně je tožit SF-25 až čtvrtým nejrychlejším vozem.

„Nejsem spokojený,“ řekl Leclerc, kterého cituje MotorsportWeek. „Opravdu nejsem.“

„Skončit na čtvrtém místě v kvalifikaci, ve které bylo kolo opravdu dobré.... Dal jsem do toho všechno, ale výkon vozu tam prostě zatím není.“

„Buď mám obrovskou přetáčivost, nebo obrovskou nedotáčivost, ale konečný výsledek je, že nemám dostatečnou přilnavost, abych předvedl to, co kluci přede mnou.“

„Momentálně se v autě cítím dobře. Myslím, že jsem trefil to pravé nastavení auta, které vyhovuje mému jízdnímu stylu."

„Mám pocit, že v posledních třech kvalifikacích se mi podařilo maximálně využít potenciál vozu, ale prostě ještě není k dispozici takový potenciál, jaký bych chtěl.“

Leclerca nepřekvapila ztráta Ferrari v prvních závodech sezóny. V Bahrajnu ale nasadili novou podlahu, v Džiddě přidali i úpravy zadního křídla, a tak čekal větší posun vpřed.

„Je to odstup, který jsme očekávali od začátku sezóny. Nicméně tady jsem trochu zklamaný, protože jsme měli několik vylepšení, která si myslím, že by nám měla pomoci –a přesto se zdá, že rozdíl je dost podobný. Bohužel mám pocit, že ostatní udělali stejný krok, takže se ten rozdíl vlastně nezměnil.“