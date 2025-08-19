Bývalý jezdec F1 Christian Danner tvrdí, že je Charles Leclerc de facto zacyklen u Ferrari a že by jen těžko sehnal místo v jiném top týmu.
Již sedmým rokem hájí Charles Leclerc barvy Ferrari, do kterého přestoupil před začátkem sezony 2019 coby teprve 21letý mladík.
Od té doby se sice Leclerc dočkal zisku 27 pole positions, avšak trofeje za vítězství mu doma přibývají podstatně pomalejším tempem, když se zatím radoval „pouze“ z osmi výher a zatím čeká na dlouhodobější zapojení do boje o mistrovský titul.
Nic na tom velmi pravděpodobně nezmění ani letošní sezona, ve které po 14 odjetých závodech patří Leclercovi pátá příčka s velkým odstupem na oba dominující piloty McLarenu v čele s Oscarem Piastrim.
Není proto divu, že se v případě Leclerca občas objeví znaky frustrace, která zjevně pramení z toho, že mu Ferrari nedokáže poskytnou dostatečně dobrou techniku.
Situaci Leclerca u Ferrari nyní okomentoval bývalý závodník F1 Christian Danner, podle kterého nicméně nemá Monačan příliš na výběr.
„Samozřejmě, že Leclerc přemýšlí o tom, zda ho život závodníka spojeného s Ferrari dovede tam, kam chce – tedy k titulu. Rozhodně o tom pochybuje,“ uvedl Danner, jehož slova cituje Motorsport-Magazin.com.
„Jsem přesvědčený, že si letos určitě položil otázku: ‚Co tady vlastně dělám? Zase z toho nic nebude...‘ Leclerc je inteligentní a klidný, analytický typ. Jaké jsou ale jeho alternativy,“ ptá se rodák z Mnichova.
„No, za určitých okolností by mohlo jít o Mercedes, protože to, co dokáže Russell, to dokáže i Leclerc. Red Bull se nachází uprostřed technického fiaska a zároveň tam je Max Verstappen – minimálně z krátkodobého hlediska . Do McLarenu by chtěl každý, ale byl by tam vůbec potřeba? Řekl bych, že ne. To znamená, že alternativy prostě nemá, takže se musí soustředit na to, co má,“ dodal Danner.