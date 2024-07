Leclerc se dívá ne nebe. Ferrari chce zítra testovat, nepřeje si déšť

V pátek by mohlo Silverstone zasáhnout typické anglické počasí. Ferrari by ale raději uvítalo suchou trať.

„Na voze nejsou žádná vylepšení,“ řekl Leclerc, kterého cituje RacingNews365. „Bude však velmi užitečné, když nebude pršet. V tuto chvíli to ale vypadá, že pravděpodobně pršet bude.“

„Pokud bude pršet, tak možná test, který jsme chtěli provést mezi oběma vozy, abychom si potvrdili pár věcí, budeme muset odložit na další víkend.“

„Stále se snažíme přijít na to, jak je třeba nastavit vůz, abychom maximalizovali potenciál těchto vylepšení. Jak jsem již mnohokrát řekl, čísla, která jsme od tohoto vylepšení očekávali, tam jsou. Vylepšení funguje tak, jak má. Jde ale spíše o to, jak auto provozovat, aby se tato čísla, která vidíme, optimalizovala. Zatím se nám to úplně nepodařilo, takže na tom stále pracujeme.“