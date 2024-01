Leclerc s Ferrari podepsal pětiletý kontrakt, píše Gazzetta dello Sport

Probíhající týden je na novinky ze světa F1 velmi bohatý. Dozvěděli jsme se, že se VC Španělska přesouvá do Madridu a že konečně také víme, jaký název bude mít sesterský tým Red Bullu z Faenzy.

Velkou novinku si přichystalo také Ferrari, které informovalo o prodloužení spoupráce s Charlesem Leclercem, kterému na konci letošního ročníku končila smluva. Stáj z Maranella však nekonkrezitovala délku nového kontraktu.

S neoficálními informacemi nicméně nyní přišel italský deník Gazzetta dello Sport. Podle jeho zdrojů Leclerc za přispění svého manažera Nicolase Todta podepsal 5letou smlouvu s tím, že po třech letech může být na základě dosahovaných výsledků aktivována výstupní klauzule.

Co se platu týká, Leclercova odměna by se měla postupem času navyšovat ze současných 25 miliónů eur ročně až na dvojnásobek, pokud Monačan v Maranellu vydrží až do konce sezony 2029, kdy mu bude 32 let.

Pokud jsou informace italského deníku pravdivé, znamenalo by to, že by měl mít Leclerc v aktuálním startovním poli F1 kontrakt s nejpozdějším termínem vypršení.

Kdy končí jezdcům smlouvy?