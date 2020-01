Leclerc: Rok 2020 je velmi důležitý

Ferrari čeká na titul v Poháru konstruktérů od roku 2008 a na jezdecký o rok déle, když posledním šampionem Scuderie se stal v roce 2007 Kimi Räikkönen. A ačkoliv se Ferrari v posledních letech stále více přibližuje, vedoucí Mercedes se mu od začátku hybridní éry nepodařilo z první pozice sesadit.

Změny v pravidlech pro rok 2021 by mohly přinést také změny v rozložení sil. Podle Leclerca se letos Ferrari bude připravovat na to, aby mohlo s Mercedesem bojovat.

„Doufám, že v roce 2020 mohu vyhrát titul, když to ale bude až v roce 2021, rád si počkám. Bude to velmi obtížné a myslím, že rok 2020 bude velice důležitý, týmy totiž budou hodně investovat kvůli rozpočtovému stropu od roku 2021,“ řekl Leclerc.

„Pokusím se na rok 2021 co nejlépe připravit. Bude to velký rok a snad budeme jako tým tvrdě pracovat, abychom postavili vůz schopný vyhrát šampionát.“

Leclerc vloni už po jedné sezóně ve F1 u Alfy Romeo přestoupil do Ferrari. Získal dvě vítězství, sedm pole positions a v konečném pořadí porazil svého týmového kolegu Sebastiana Vettela.

„Cílem je vždy se zaměřit na co nejvyšší možnou metu. V podstatě je to zisk titulu mistra světa, což je velmi, velmi optimistické, vždy ale budu mířit velmi vysoko. Tak to je a pokusím se dát do toho vše, abych toho mohl dosáhnout. Nakonec, podle mě závodím za nejlepší tým a chci jim jen dát to, co si zaslouží, takže je na mně, abych na trati odvedl dobrou práci.“

Foto: Getty Images / Clive Mason