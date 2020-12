Leclerc přiznal vinu za způsobení kolize v prvním kole

V souboji o třetí místo v nájezdu do čtvrté zatáčky prvního kola bojovali Leclerc, Verstappen a Sergio Pérez. Leclerc brzdil později a zablokoval pneumatiky, což vedlo k jeho nárazu do Pérezova racing pointu. Mexičan se roztočil, ale mohl pokračovat v závodě, zajel do boxů a následně skvělou stíhací jízdou vyhrál.

Leclerc si ale nárazem zlomil zavěšení levého předního kola. Když se dvojici snažil vyhnout Verstappen, vyjel mimo trať a narazil do bariéry. I pro něj tak závod skončil.

Sportovní komisaři celý incident po závodě prošetřili a označili Leclerca za viníka. Pilot Ferrari dostal za způsobení kolize trest odsunu o tři pozice v posledním závodě sezóny v Abú Dhabí, který se pojede příští týden.

„Myslím, že jsem byl pátý. Jeli jsme bok po boku, byl jsem trochu za Maxem, do čtvrté zatáčky jsem ho ale zkusil předjet,“ popsal Leclerc.

„Viděl jsem Checa (Péreze), čekal jsem ale, že objede Valtteriho (Bottase) a zůstane tam. Myslím ale, že se pak rozhodl vrátit na vnitřek, kde jsem byl já. Bylo pro mě příliš brzy na to zpomalit. Nemyslím, že je to Checova chyba, neviním ho. Pokud dnes máme někoho vinit, jsem to já. Řekl bych ale, že je to spíše smůla, než vina.“

Leclerc ha ido al box de Racing Point ha disculparse y felicitar a Checo.



Leclerc went to Racing Point's garage to apologize and congratulate Checo. pic.twitter.com/xTAoKyVSMh — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) December 6, 2020

Vettel odjíždí z Bahrajnu bez bodu

Druhý pilot Ferrari Sebastian Vettel nebodoval ani ve druhém závodě na okruhu v Bahrajnu. Po třináctém místě z minulého týdne obsadil ve Velké ceně Sachíru na kratší specifikaci okruhu dvanáctou příčku.

„Dnes to nebyl příliš vzrušující závod. Opravdu tvrdě jsem bojoval, abych dosáhl dobrého výsledku, ale nakonec to bylo velmi obtížné. Dnes jsem spíše bránil, než útočil. I na konci, kdy jsem měl drobnou výhodu z pohledu pneumatik, to nebylo vůbec snadné, takže to pro mě byl trochu nudný závod,“ řekl Vettel.

„Zkusili jsme něco jiného a jel jsem dlouhý první stint. Nasadili jsme tvrdou sadu, pak jsem se jen snažil starat o pneumatiky a jet citlivě, ale nemyslím, že to dnes udělalo nějaký rozdíl.“