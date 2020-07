Leclerc přiznal vinu za kolizi a vyřazení obou jezdců Ferrari

V nájezdu do třetí zatáčky úvodního kola závodu Leclerc zaútočil na svého týmového kolegu, jeho vůz se na vnitřním obrubníku vznesl a urazil zadní křídlo na Vettelově ferrari.

Pro čtyřnásobného mistra světa závod s poškozeným křídlem skončil, Leclerc si z kolize odnesl výrazné poškození podlahy vozu a i on musel po pár kolech ze závodu odstoupit.

Ve druhém z posledních čtyř závodů tak museli oba piloti Ferrari odstoupit po vzájemné kolizi. Naposledy se Leclerc s Vettelem střetli vloni v Brazílii.

„V takové chvíli omluva samozřejmě nestačí. Jsem ze sebe zklamaný,“ přiznal po závodě Leclerc v rozhovoru pro Sky Sports.

„Dnes jsem odvedl velmi špatnou práci. Potopil jsem tým. Omlouvám se, i když to nestačí. Doufám, že se z toho poučím a od příštích závodů budeme silnější. Tohle nepotřebujeme. Tým to nepotřebuje a já všechnu snahu týmu zahodil do koše,“ řekl Leclerc s tím, že jeho útok byl až příliš optimistický.

Vettela útok překvapil

Vettel po odstoupení přiznal, že byl překvapen, když viděl Leclerca pokusit se o útok ve třetí zatáčce takto krátce po startu závodu, kdy ve startovním poli docházelo i k dalším soubojům.

„Bojoval jsem s dalšími dvěma vozy, ve třetí zatáčce jsme už tak byli tři. Byl jsem velmi překvapen, protože jsem šel na vnitřek a nečekal jsem, že se Charles o něco pokusí. Nemyslím si, že by tam byl nějaký prostor. Je to velká škoda, měli bychom se toho vyvarovat, dnes jsem toho ale nemohl příliš udělat jinak,“ řekl Vettel.

„Snažil jsem se jet v klidu, protože už tak to tam bylo náročné. Je to vracečka, ta zatáčka je velmi úzká a jen jsem se snažil udělat si pozici pro následnou rovinku. Pak jsem si uvědomil, že mám poškozený vůz.“

Na celý incident se podívali také sportovní komisaři, ale neudělili žádný trest.