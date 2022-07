Leclerc překvapen silou Ferrari ve francouzské kvalifikaci

Ačkoliv v sobotním tréninku dominoval Max Verstappen, sedmou pole position sezóny získal pro sebe Leclerc.

„Po Q1 jsem byl velmi překvapen rychlostí, kterou jsme měli. Také v Q2 jsme byli silní. Nějakým způsobem se nám to pro kvalifikaci podařilo otočit, ale je to dobré překvapení,“ řekl Leclerc.

K pole position mu pomohl také jeho týmový kolega Carlos Sainz, který mu na rovince rozrážel vzduch.

„Bylo to skvělé kolo. Celý víkend jsem měl problém poskládat dohromady kolo, musím ale říct, že mi také pomohl Carlos, byla to skvělá týmová práce. Bez Carlose by to bylo mnohem těsnější, takže velké díky Carlosovi. A doufám, že se k nám zítra připojí do boje o vítězství,“ dodal Leclerc, který nakonec druhého Verstappena porazil o 304 tisícin.

Sainz vyrazí z konce pole

Španěl už před kvalifikací věděl, že do závodu vyrazí z poslední řady. Sainz totiž překročil limit v nasazení nových komponent pohonné jednotky, za které následoval pokles na roštu.

V kvalifikaci se sice probojoval až mezi deset nejrychlejších, v Q3 si ale nepřipsal žádný čas a po penalizaci klesne na 19. místo.

„Je škoda, že to vyšlo na víkend, ve kterém se cítím ve voze nejlépe a ve včerejších trénincích jsem byl velmi rychlý,“ řekl Sainz.

„Myslím, že moje kolo v dnešní Q2 bylo dobré (Sainz byl nejrychlejší, pozn. redakce), ale jsem rád za tým, že vidím Charlese těžit z mé pomoci a že získal pole position. Nyní je čas, abych se vrátil zpět dopředu. Vím, že jsem pomohl, tým je s tím samozřejmě spokojen.

„Je to frustrující, protože jsem tento víkend měl rychlost na to získat pole position, ale máme penalizaci a doufám, že se probojujeme vpřed.“