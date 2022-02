Leclerc popsal, jak se chová auto za jiným vozem

Jestli změny pravidel přinesly očekávaný výsledek se patrně dozvíme až po pár závodech. Podle první reakce jezdců je ale změna zřejmá.

„Je to docela zajímavé,“ řekl Leclerc. „Od tří do jedné sekundy za autem před vámi se můžete držet blíž. Pak od jedné sekundy do... řekněme pěti desetin je to podobný pocit jako loni. A pak od pěti desetin až po extrémně blízko je to mnohem lepší než loni. Je to pěkné, je to zajímavé. Chci říct, že budu muset zajet ještě pár kol za autem, ale zatím to vypadá dobře.“

Leclercův týmový kolega Carlos Sainz byl také optimistický ohledně zlepšené schopnosti sledovat jiný vůz.

„Už jsem cítil nějaké rozdíly. Je to docela zřejmé. Vnímám to relativně pozitivně a jsem optimistický, že se to ubírá správným směrem.“

Také mistr světa Max Verstappen se po prvních zkušenostech v Barceloně vyjádřil povzbudivě.

„Sledoval jsem několik vozů a zdá se, že je trochu snazší zůstat vzadu. Alespoň nemáte tu podivnou ztrátu přítlaku, kdy máte najednou velkou nedotáčivost nebo obrovskou přetáčivost. Samozřejmě neočekávám, že to úplně zmizí a že můžete sledovat difuzor a to kvůli rychlostem, ve kterých ve voze F1 stále jezdíme, ale zdá se, že je to všechno trochu více pod kontrolou.“