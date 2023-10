Leclerc pole position nečekal, udržet to v závodě bude obtížné

Druhou pole position v řadě získal Charles Leclerc z Ferrari, který vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1. V první řadě jej doplní týmový kolega Carlos Sainz.

Dvojice Ferrari předčila v kvalifikaci i letošního mistra světa Maxe Verstappena, který byl nejrychlejší ve všech třech trénincích. Všichni tři se ale vešli do 97 tisícin sekundy.

Po pátečních problémech Leclerc pole position nečekal. Nová měkká sada pneumatik mu ale pomohla k letošnímu čtvrtému startu z nejvýhodnější pozice.

„Nečekal jsem, že budu na pole position. Měli jsme po třetím tréninku pocit, že trochu ztrácíme. Jakmile jsme ale vše poskládali dohromady, tak to z nějakého důvodu šlo dobře,“ řekl Leclerc.

„Hodně jsme získali na nových pneumatikách, já se ale už soustředím na zítřejší závod, protože získat pole position je úžasné, ale musíme to proměnit ve vítězství. Bude to samozřejmě velmi složité,“ dodal Monačan, který naposledy pole position ve vítězství přetavil vloni v Austrálii. Od té doby stál na pole position desetkrát, ale ani jednou nevyhrál z nejvýhodnější pozice.

„Celý víkend jsme měli celkem dobrou rychlost. Nevím, jestli to bude stačit na vítězství, ale uděláme pro to maximum. Nevím, jestli je to (pole position) tady nejlepší, ale to je v pohodě.“

Sainz nestačil o 67 tisícin

Do 811 metrů dlouhého sprintu do první zatáčky na okruhu bratří Rodriguézů se z druhého místa požene další pilot Ferrari Carlos Sainz. Ten se dokázal dostat do rozdílu 97 tisícin mezi Leclercem a třetím Verstappenem. Ztratil 67 tisícin sekundy.

„Celý víkend jsem měl problém poskládat dohromady kolo. Poprvé se mi to povedlo při prvním pokusu v Q3. Najednou z toho bylo v tu chvíli první místo, pak mě Charles překonal o půl desetiny,“ řekl Sainz.

„Nedokážu ale pochopit, kde jsme najednou našli půl sekundy a v dalším kole jsme zase jeli o půl sekundy pomaleji. Bylo to velmi zrádné s pneumatikami, na tomto okruhu máme velmi zvláštní pocit z auta. Poskládali jsme ale dobré kolo, když se to počítalo a pro zítřek nás to dostává do dobré pozice.“