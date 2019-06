Leclerc podruhé vyhrál kvalifikaci, Vettel neví, co bylo za problém

Leclerc letos podruhé vyhrál kvalifikaci, když z prvního místa startoval už v Bahrajnu.

„Je to velký tlak jet s tímto vozem na limitu. Jsem velmi rád, že jsem znovu získal pole position. Zítřek bude velmi náročný fyzicky i pro auto,“ řekl Leclerc.

Vettela v Q3 odstavil technický problém

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel v závěrečné části kvalifikace vůbec nevyjel na trať, když se na jeho ferrari objevil technický problém. Podle Ferrari se jednalo o problém s tlakem vzduchu v motoru.

Vettel vynechal už druhý pokus ve druhé části kvalifikace. V té třetí zůstal v garáži a čtyři minuty před koncem vystoupil ze svého vozu. V kvalifikaci obsadil deváté místo.

„Na voze byl evidentně problém, nemohli jsme ho nastartovat a vyrazit. Přišli jsme tak o část Q2 a celou Q3,“ řekl Vettel. „Rychle jsme se rozhodli pro výměnu, ale není tak snadné sundat karoserii a dostat se tam. Kluci udělali vše, co mohli, ale nestihli bychom to včas.“

Vettela problém mrzí o to více, že Leclerc dokázal s ferrari získat pole position.

„Je to samozřejmě frustrující, nic s tím ale nemůžete dělat, není to nikoho chyba. Musíme samozřejmě přijít na to, co se stalo a zajistit, aby k tomu nedošlo znovu, jak jsem ale řekl, není to nikoho chyba,“ řekl Vettel.

„Vím, že kdybychom to opravili, měl bych jen jeden pokus, takže jsem se snažil zaměřovat jen na to, ale nedošlo k tomu.“

Foto: Getty Images / Will Taylor-Medhurst