Leclerc po nehodě očekával větší škody

„Když jsem ztratil kontrolu nad vozem, myslel jsem si, že škody budou mnohem větší,“ řekl Leclerc. „Poškození není tak velké, ale bylo dostatečné na to, abychom nepokračovali v jízdě, a to není to, co chcete.“

„Najel jsem trochu zeširoka na obrubník, v polovině čtvrté zatáčky se mi to utrhlo a ztratil jsem kontrolu nad vozem. Byla to moje chyba. Až do této chvíle bylo auto docela dobré. Pocit se ve srovnání s posledními třemi nebo čtyřmi víkendy zlepšuje. Měli jsme konzistentnější den, což je pozitivní.“

„Bohužel kvůli té chybě jsme přišli o kilometry. Doufejme, že se nám to podaří napravit ve třetím tréninku. Nechce se nechat unést, ale pocit je dobrý. Vypadá to, že jsme stále za McLaren, který vypadá tento víkend velmi rychlý.“

„Pocit je ale dobrý a to je vždy dobré znamení. Nyní musíme dát vše dohromady. Doufejme, že se nám to podaří.“

„Celkově jsme měli pozitivní den, což je zde vždy důležité, protože tato trať je velmi složitá na nastavení vozu,“ řekl Carlos Sainz. „Vzhledem k vysokým teplotám bylo navíc důležité zjistit, jak všechny tři směsi reagují na extrémní horko na trati. Získali jsme několik užitečných informací a vypadá to, že tento víkend budeme v lepší kondici. Je však teprve pátek, takže uvidíme zítra.“