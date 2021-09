Leclerc od vylepšené pohonné jednotky velkou změnu nečeká

Ferrari v Soči nasadí Leclercovi vylepšenou pohonnou jednotku. Změny se týkají hybridní části. Dosud Ferrari jezdilo s loňskou specifikací, takže si může upgrade dovolit. Podobně to ve Spa udělala Honda u baterie.

Ferrari chce „získat zkušenosti“ pro rok 2022 a zároveň bojovat s McLarenem o třetí místo v letošním Poháru konstruktérů. Nebude to ale zadarmo. Leclerca čeká v Rusku start z konce pole.

„Na papíře je to o něco lepší a samozřejmě vždy, když máme něco, co je o něco lepší, tak se to snažíme přenést na trať,“ řekl Leclerc. „Ano, očekáváme, že to bude o něco lepší, nečekáme žádnou velkou změnu, ale něco, co půjde správným směrem.“

Carlos Sainz si bude muset počkat. „Hodně se přemýšlelo o tom, kdy a jak nasadit tuto novou pohonnou jednotku,“ řekl Sainz. „Nakonec jsme se podívali na zásobu komponent, které máme. Charles měl poškození kvůli nehodě, kterou měl v Maďarsku, protože do něj někdo narazil, takže má omezenější počet dílů než já.“

„Pro něj byla příprava čtvrté pohonné jednotky dost naléhává. Tým vynaložil dost velké úsilí, aby vše připravil co nejdříve. Já jsem rád, že s ní absolvujeme první test a uvidíme, jak funguje. Bude to pro nás dobrý experiment i co se týče příštího roku, protože je to vývojová cesta, kterou chceme jít u příštího motoru. Máme tam určité domácí úkoly.“

„Nasadím ji, jakmile mi kompromis mezi startem z posledního místa, šampionátem a okruhem dovolí.“