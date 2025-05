Leclerc oceňuje, že chtěl Hamilton zkusit zaútočit na Antonelliho

Vzhledem k rozdílným strategiím oba jezdci dojížděli na jiné sadě pneumatik. Zatímco Leclerc měl nasazenu tvrdou sadu, Hamilton střední.

Sedminásobný mistr světa se týmu dožadoval, aby jej Leclerc pustil před sebe a on se pokusil dojet před nimi jedoucího Andreu Kimiho Antonelliho. K výměně pozic došlo, Hamilton se svému nástupci u Mercedesu ale nepřiblížil, a tak vrátil pozici Leclercovi.

„Většinou něco říkám, myslím, že dnes neřeknu nic. Myslím, že to už tak bude dostatečně velký příběh. Musíme být lepší, to je jisté. Dnešek nebyl ideální a do naplnění našeho potenciálu měl daleko, jako tým se musíme přeskupit a být lepší,“ řekl Leclerc pro Motorsport Week.

„Věděl jsem, že Lewis je na střední, takže by měl větší problémy dojet až do cíle, museli jsme se starat o pneumatiky. Chápu ale, že chtěl zkusit udělat něco jiného, to oceňuji. Udělal bych to samé, kdybych byl na jeho místě a snažil bych se být na střední sadě agresivnější. Vůbec se na Lewise nezlobím.“

Hamilton v posledním kole kolidoval se Sainzem

V posledním kole na osmého Hamiltona zaútočil ještě Carlos Sainz z Williamsu. Mezi oběma piloty došlo ke kontaktu, pořadí se ale neměnilo.