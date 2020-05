„Ve Ferrari nebudu číslo jedna,“ řekl Leclerc francouzskému deníku L'Equipe.

„Myslím, že Carlos je skvělý jezdec, a pokud to lidem ještě není jasné, prokáže to u Ferrari od roku 2021. Bude to pro mě ohromná výzva.“

Leclerc už dříve řekl, že se od Vettela hodně naučil a bylo dobré ho mít za týmového kolegu. „Hodně mě naučil. Můžu počítat s tím, že ho mám jako stabilního konkurenta, protože je to nesmírně zkušený pilot.“

Leclerc a týmoví kolegové (body)

