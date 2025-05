Leclerc očekává v Barceloně návrat do reality

Leclerca se ve čtvrtek zeptali, jak moc si může Ferrari ve Španělsku věřit.

„Moc ne. Bylo to fajn a v tak těžké sezóně, jako je tahle, chcete využít každou pozitivní chvíli, kdykoli je to možné,“ řekl Leclerc, kterého cituje oficiální web F1.

„Monako pro nás rozhodně bylo pozitivním víkendem, ale zároveň musíte být realističtí a nastavit si správná očekávání do budoucna. A bohužel pro tento závodní víkend to vypadá, že obraz bude velmi odlišný.“

„Z Monaka si sem mnoho nepřenášíme, ale byl to dobrý víkend, dobré body a to nám určitě pomůže. Zároveň je tento víkend v Barceloně velmi zajímavý kvůli změně v pravidlech, díky které doufáme, že dokážeme trochu stáhnout ztrátu na týmy před námi.“

„Je velmi důležité, abychom jako tým znovu nastavili naše očekávání, protože bohužel na normálnější trati můžeme očekávat, že to bude o něco náročnější a ne tak pozitivní jako v Monaku. Stále mám pozitivní náladu a uděláme maximum, ale může to být o něco těžší.“

„Monako je velmi hrbolatá trať a myslím, že naše auto si s hrboly poradí docela dobře. Bohužel to platí jen pro Monako – je to velmi specifická vlastnost této trati. Na hrbolech jsme si vedli lépe, než jsme čekali. Ale to nikdy doopravdy nevíte, dokud nejste přímo v Monaku, takže to pro mě bylo rozhodně překvapení – nečekal jsem, že tam zažiju tak dobrý víkend.“

„Na ostatních tratích jsme ale měli poměrně přesné předpovědi, kde se budeme pohybovat, což znamená, že tomuto autu docela dobře rozumíme. Stále je tu ale hodně věcí k pochopení a vždy se snažíte rozluštit i to, co jste dosud nepochopili. Ale řekněme, že to pravděpodobně bude tak, jak očekáváme – tedy dost náročné.“