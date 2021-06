Leclerc očekává na Paul Ricardu návrat do reality

„Myslím, že se to trochu vrátí do reality,“ řekl Leclerc. „Byly to dva víkendy. V Monaku jsme nečekali, že budeme tak konkurenceschopní. V Baku jsme to rozhodně nečekali a předpokládali jsme, že se vrátíme do reality, ale ve skutečnosti mám pocit, že to bohužel přijde tento víkend. Budeme bojovat trochu více ve srovnání s posledními dvěma víkendy.“

„Je zde trochu více středně rychlých zatáček, je to trochu normálnější trať. Očekávám, že o tomto víkendu budeme více bojovat.“

„Doufám, že to nebude mimo body. Ale ne... mám pocit, že budeme pravděpodobně čtvrtým, třetím týmem, který bude bojovat s McLarenem, AlphaTauri, stále stejnými týmy, se kterými bojujeme, ale s trochu větším odstupem od dvou nejlepších týmů, kterými jsou Mercedes a Red Bull.“