Leclerc: O budoucnost Sainze strach nemám. V padoku je jako jezdec hodnocen velmi vysoko

Od chvíle, kdy bylo začátkem února oznámeno, že Carlose Sainze ve Ferrari po letošní sezoně nahradí Lewis Hamilton, jsou další kroky Španěla v jeho kariéře v F1 neznámy.

Spekuluje se o tom, že by syn dvojnásobného mistra světa v rallye mohl zamířit například do Mercedesu, Audi, ale například i do Astonu Martin či Red Bullu.

Úvod letošní sezony nicméně naznačil, že by Sainz neměl mít problém sehnat po odchodu konkurenceschopnou sedačku. Rodák z Madridu totiž ukazuje výbornou formu, a to přesto, že kvůli akutní operaci slepého střeva musel vynechat Velkou cenu Saúdské Arábie.

V Bahrajnu dojel Sainz třetí, když nestačil jen na piloty Red Bullu, následný závod v Saúdské Arábie pro již zmíněné problémy vynechal a minulý víkend v Austrálii dokonce triumfoval.

V kontextu posledních výkonů Sainze, byl jeho týmový kolega Charles Leclerc dotázán, zda není Sainz občas podceňovaný, a to i vzhledem k tomu, že málokdy figuruje v žebříčcích nejlepších pilotů na nejvyšších pozicích.

„Myslím, že každý ví, jakou má Carlos v rámci padoku cenu. Je to jeden z nejlépe hodnocených jezdců a pokaždé, když sedí ve voze formule 1, je nesmírně silný, což několikrát dokázal. Nemyslím si, že by byl podceňován,“ uvedl Leclerc, kterého cituje web RacingNews365.

„O jeho budoucnost se moc nebojím, proto jsem si jistý, že s ním mluví spousta šéfů týmů F1. Jsem si jistý, že bude mít mnoho příležitostí. Jen se bude muset rozhodnout, co bude pro jeho kariéru nejlepší,“ dodal vítěz pěti velkých cen.