Ferrari potvrdilo prodloužení smlouvy s Leclercem do roku 2024

Ferrari dnes potvrdilo, že Charles Leclerc zůstává u týmu nejméně do konce roku 2024. Podle italského deníku Gazzetta dello Sport by si měl přijít ročně na 9 milionů euro.

Monačan je v tomto ohledu rekordmanem na celém startovním roštu. Zatím nejdelší smlouvu měl Sergio Pérez – letos podepsal na další tři sezóny (do roku 2022).

Naopak smlouvy Vettela, Hamiltona či Verstappena končí na konci příštího roku.

Leclerc přišel do Ferrari letos po pouhé jedné sezóně ve F1. S debutem ale mohl být spokojený. Získal nejvíce pole position ze všech jezdců, dvě vítězství a porazil Sebastiana Vettela.

2 Wins 🏆 4 Fastest laps 💨 7 Poles 🙌 10 Podiums 🍾 ...and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️ We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 🤩 #essereFerrari 🔴 #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh

Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I'm so grateful to be driving for such a team. I've learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1