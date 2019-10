Leclerc „nezodpovědným“ manévrem vyřadil na startu ze závodu Verstappena

Verstappen byl v nájezdu do druhé zatáčky na vnější straně trati, Leclerc na vnitřní. Vůz se mu však sklouzl a z boku narazil do Verstappena, který se roztočil a vyjel mimo trať.

Leclerc měl poškozené přední křídlo, které si nechal vyměnit, a nakonec dojel na šestém místě. Verstappen měl po kolizi poškozený vůz, se kterým ve 14. kole odstoupil.

„Výjimečně jsme měli opravdu dobrý start, to bylo pozitivní. Pak jsem jen zůstal na vnějšku. Měl jsem pocit, že jsem třetí, ve druhé zatáčce pak ale Charles najednou najel z boku do mého vozu,“ řekl Verstappen.

„Nemyslím, že bych s tím něco mohl udělat. Všichni víme, že za vozem ztrácíte přítlak, což není omluva. Myslím, že je dost zkušený na to, aby to věděl.“

Ačkoliv sportovní komisaři nejprve rozhodli, že incident není třeba vyšetřovat, následně bylo oznámeno, že si po závodě pozvou oba piloty k vysvětlení.

„Celá strana auta je zničená, na boku vozu jsou díry. Pak to začnou vyšetřovat, ale teď už je po závodě. Co víc měl udělat, aby dostal penalizaci? Tvrdé závodění mám rád, ale nemyslím si, že tohle bylo tvrdé závodění. Tohle byla jen nezodpovědná jízda do druhé zatáčky,“ myslí si pilot týmu Red Bull.

Kromě Leclercova počínání v prvních zatáčkách si Verstappen postěžoval také na ulitý start druhého jezdce Ferrari Sebastiana Vettela, který se se svým vozem pohnul dříve, než zhasla startovací světla.

„Jen se podívejte na záznam Sebova startu. Pohnul se a zastavil, pravidla říkají, že se nemůžete pohnout. Říkají, že je to v pořádku, protože nezískal výhodu. Opravdu nevím, co je to dnes s těmi pravidly.“

Albonův nejlepší výsledek sezóny

Alexander Albon dosáhl na Suzuce nejlepšího výsledku v kariéře, když dojel na čtvrté pozici.

Ve své první sezóně ve formuli 1 dojel Albon zatím nejlépe šestý v Německu, nyní však tento výsledek překonal čtvrtým místem.

