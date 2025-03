Leclerc neviní Hamiltona z jejich kontaktu v prvním kole, oba byli po závodě diskvalifikováni

Leclerc celý závod absolvoval s poškozeným předním křídlem, které si poničil v prvním kole po kontaktu s Hamiltonem.

„Upřímně, nebyla to vůbec Lewisova chyba. Já se snažil držet na vnitřku, abych si připravil dobrou pozici pro třetí zatáčku a Lewis nevěděl, že tam jsem,“ popsal Leclerc pro Sky Sports F1 incident z prvních zatáček.

„Já nečekal, že Lewis půjde znovu na apex zatáčky, když byl na vnějšku, a byl z toho závodní incident. Není to poprvé ani naposledy, co se to stalo. Je smůla, že k tomu došlo mezi dvěma rudými vozy, ani z jedné strany v tom ale nebyl úmysl. Bylo to smolné a ovlivnilo to zbytek mého závodu.“

Mechanici při zastávce Leclercovi poškozené přední křídlo nevyměnili, ačkoliv se Leclerca v prvním stintu ptali, zda potřebuje okamžitou výměnu (a tedy zastávku navíc) nebo s poškozeným křídlem zvládne jet do plánované zastávky.

„Mluvíme o velké, velké ztrátě na mém voze. Byl tam potenciál zajet mnohem lepší výsledek. Nechtěli jsme ztratit těch osm sekund při zastávce v boxech výměnou předního křídla, protože bych pak musel předjíždět auta a ve 12. zatáčce jsme byli velmi slabí. Byli jsme kvůli tomu zranitelní vůči autům za námi a bylo obtížné předjíždět. Myslím, že jsme to zvládli dobře.“

Hamilton měl příliš opotřebovanou kluznou desku

O šesté místo v cíli přišel i vítěz sobotního sprintu Hamilton. Technický delegát Mezinárodní automobilové federace (FIA) při kontrolním měření zjistil, že deska na podlaze jeho vozu měla menší tloušťku, než jakou dovolují pravidla.