Leclerc nesl ulicemi Monaka olympijskou pochodeň

Charles Leclerc letos prolomil smůlu a vyhrál domácí Velkou cenu Monaka. Dnes se mu dostalo cti a doma nesl olympijskou pochodeň.

Olympijský oheň byl zapálen v Řecku 16. dubna. Poté se pochodeň vydala na už tradičně dlouhou cestu. Do Francie dorazila na začátku května a podívala se i na francouzské ostrovy. Do jižní Francie dorazila poté, co byla na Martiniku.

Leclerc není prvním jezdcem, který olympijskou pochodeň nesl. V roce 2012 měl tu čest i jeho budoucí týmový kolega Lewis Hamilton. LOH se tehdy konaly v Londýně.

Oficiální zahájení Letních olympijských her je na programu 26. července. Závodit se bude i na Place de la Concorde, kde sídlí Mezinárodní automobilová federace.