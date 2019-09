Leclerc nese těžce singapurskou porážku týmovým kolegou

Leclerc si po startu z pole position udržel po startu první místo. Nikterak však svým soupeřům neujížděl, jelikož se snažil co nejvíce šetřit své pneumatiky.

Ferrari se rozhodlo povolat do boxů nejprve Vettela, zatímco Leclerc zamířil pro nové pneumatiky o kolo později. O jedno kolo dřívější zastávka však Vettelovi stačila k tomu, aby po Leclercově zastávce přeskočil v pořadí svého týmového kolegu a ujal se vedení v závodě, které již do konce nepustil.

Během prvního výjezdu safety caru, který byl na trati kvůli kolizi George Russella a Romaina Grosjeana, dal Leclerc najevo, že není spokojen s tím, co se stalo.

Leclerc na sociálních sítích Blahopřeji Sebovi a celému týmu. Zevnitř vozu to bylo frustrující, ale jsem velmi rád za tým a Seba. Nikdy jsme si nemysleli, že opustíme Singapur s nejlepším výsledkem v sezóně.

„Soustředím se a budu se soustředit do konce závodu. Chci vám jen dát najevo své pocity. Abych byl zcela upřímný, undercut nechápu, ale promluvíme si o tom po závodě,“ řekl do vysílačky Leclerc.

Během druhého výjezdu safety caru tým Leclercovi řekl, aby se staral o svou pohonnou jednotku.

„Ano, neudělám nic hloupého. Není to mým cílem. Chci, abychom dojeli na prvních dvou místech, jen si nemyslím, že je to spravedlivé. Neudělám ale nic hloupého,“ byla Leclercova odpověď.

Po dojetí závodu Leclerc zopakoval, že si s týmem celou situaci vyjasní. Má však radost z dvojitého vítězství Ferrari.

„Samozřejmě je vždy těžké tímto způsobem přijít o vítězství, nakonec je to ale 1-2 pro tým, takže z toho mám radost. Je to první dvojité vítězství v sezóně, všichni kluci si to zaslouží. Přijeli jsme sem s nadějí na stupně vítězů a odjíždíme s dvojitým vítězstvím, takže jsem rád.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson