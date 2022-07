Leclerc nerozumí strategii, kterou Ferrari použilo v Maďarsku

Ve 31. kole se Leclerc vnějškem v první zatáčce dostal do vedení před George Russella. Ve 39. kole zamířil Monačan podruhé do boxů poté, co odjel jen 17 kol na střední sadě pneumatik. Ferrari mu nasadilo nejtvrdší sadu v naději, že s ní závod už dokončí.

A to i přesto, že jezdci Alpinu Esteban Ocon a Fernando Alonso měli v té době tvrdou sadu také nasazenu a evidentně se s ní trápili. Proti použití tvrdé sady byl i sám Leclerc, který chtěl natáhnout prostření stint na střední sadě a pro závěr přezout na měkkou sadu.

Leclerc se na tvrdé sadě také trápil a v 55. kole zamířil do boxů potřetí a propadl se na šesté místo, na kterém také dojel.

„Myslím, že druhý stint měl být delší. V prvním stintu jsme zastavili ve správný moment a udělali jsme tam správné rozhodnutí. U druhého stintu ale nevím, proč jsme jej zkrátili,“ řekl Leclerc.

„Jasně jsem řekl, že si chci střední sadu nechat co nejdéle, velmi brzy jsme ale zastavili pro tvrdou sadu, tento krok musíme pochopit. Celkem brzy jsme museli do boxů znovu, protože jízda na té tvrdé sadě byla neuvěřitelně náročná.“

Ferrari podle Leclerca reagovalo na druhou zastávku Maxe Verstappena, podle Monačana by se ale mělo Ferrari držet své strategie.

„Jsem si jistý, že to byla jeho snaha dostat nás pod tlak, nemyslím si ale, že jsme měli tak reagovat. Protože to pro nás byl efekt sněhové koule a ztratili jsme mnohem více, než jsme měli.“

Verstappen má na čele průběžného pořadí po dnešním vítězství náskok už 80 bodů. Podle Leclerca nyní Ferrari nemůže ani pomýšlet na titul, pokud nepřestane dělat chyby.

„Upřímně, než začneme myslet na titul, musíme jako tým pochopit, co musíme udělat, abychom se zlepšili, protože jinak to bude opravdu těžké. Mám pocit, že se pořád něco děje, ať už je to cokoliv, spolehlivost, chyby, cokoliv.“

Sainz pod stupni vítězů

Druhý pilot Ferrari Carlos Sainz dojel v Maďarsku na čtvrtém místě.