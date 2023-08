Leclerc: Nemám tušení, jak se bude ferrari chovat

Charles Leclerc podle svých slov „nemá tušení“, jak se jeho ferrari bude chovat v zatáčkách poté, co havaroval v kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1.

Čtyři minuty před koncem třetí části kvalifikace se Leclerc postaral o jedno z přerušení, když boural v deváté zatáčce.

Monačan na osychající trati krotil začínající smyk, čímž se dostal do vlhké stopy a následně na mokrou trávu, kterou doklouzal až do bariéry. Zajetým časem se zařadil až na deváté místo.

Leclerc, který si po pátečních trénincích stěžoval na špatné vyvážení vozu, nyní řekl, že netuší, jak se bude Ferrari SF-23 chovat v zatáčkách.

„Auto je tento víkend extrémně náročné na řízení. Ve formuli 1 je to všechno o předvídání a znalosti, jaké bude vyvážení, jakmile se dostanete do zatáčky,“ řekl Leclerc.

„V tuto chvíli ale najíždím do zatáčky a nemám tušení, jestli budu mít velkou nedotáčivost nebo velkou přetáčivost. Je to pro nás velmi, velmi obtížné. Až do teď to byl velmi náročný víkend.“

V kvalifikaci musel Leclerc několikrát také využít únikové zóny v první zatáčce, do které nedobrzdil.

„Je to jeden z těch víkendů, kdy je auto extrémně náročné na řízení. Od prvního tréninku se trápíme v první, deváté a desáté zatáčce. Úplně jsme změnili auto a upřímně, v těchto třech zatáčkách nám nic nepomůže.

„Jsou to zatáčky, kdy do nich vjedete, uvolňujete brzdu a uprostřed zatáčky z nějakého důvodu není vůbec žádná přilnavost. Pak už jen důvěřujete autu, že na výjezdu znovu získá přilnavost, což se v tom posledním kole nestalo a já skončil ve zdi.“

Sainz ve třetí řadě

Carlos Sainz na druhém ferrari se kvalifikoval na šestém místě, 1.187 tisícin za Maxem Verstappenem.

„Naše výkonnost o tomto víkendu není nejlepší a věděli jsme, že to bude náročná kvalifikace. Dokázali jsme se dostat do Q3 a poskládat slušná kola na šesté místo, což ale samozřejmě není to, kde chceme být,“ řekl Sainz.

„Ani zítřek nebude jednoduchý, buďte si ale jistí, že uděláme maximum, abychom ubránili naši pozici a dovezli nejlepší možný výsledek.“