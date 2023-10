Leclerc nemá námitky na Verstappenovu obranu. Udělal by to samé

Až za bílou čáru vyhnal Max Verstappen na startu sprintu formule 1 v Austinu při bránění první pozice Charlese Leclerca z Ferrari. Ten proti defenzivě letošního mistra světa ale nic nemá.

Monačan se po startu z druhého místa pokusil zaútočit na vedoucího Verstappena do první zatáčky na Okruhu Amerik v Austinu, jezdec Red Bullu si ale první pozici uhájil.

Leclerc na to doplatil v první zatáčce, kde měl horší výjezd a dostal se před něj Lewis Hamilton. Do konce sprintu se pořadí na prvních třech místech nezměnilo.

„Byla tam příležitost, byl tam prostor a já to zkusil. Pak to ale bylo těsné a já ztratil pozici ve prospěch Lewise, jejich závodní rychlost ale dnes byla trochu lepší,“ řekl Leclerc.

„Čekali jsme, že budou silnější, a byli, takže musíme pochopit, co můžeme udělat lépe, abychom byli zítra o krok napřed.“

S Verstappenovou defenzívou ale Leclerc problém nemá. „Abych pravdu řekl, kdybych byl v jeho pozici, udělal bych přesně to samé. Je to na hraně, jak jsem ale v minulosti řekl, takovým způsobem rád závodím. Dnes to nevyšlo, ale to nevadí. Je to součást závodění a já jsem s tím v pohodě.“

Sainz jako jediný startoval na měkké sadě

Leclercův týmový kolega Carlos Sainz se jako jediný jezdec z celého startovního pole rozhodl pro sprint nasadit měkkou sadu pneumatik, ostatní zvolili střední směs. Španěl nakonec projel cílem na šestém místě.

„Když jste jediný na měkké sadě, na sebevědomí vám to moc nepřidá. Mysleli jsme si, že tu bude více vozů na měkké. Když mě pak v polovině závodu Lando (Norris) a (Sergio) Pérez předjeli a George (Russell) na mě útočil, myslel jsem si, že se začneme propadat,“ řekl Sainz.

„Dokázal jsem udržet pneumatiky a bránil jsem se Russellovi a dojeli jsme šestí, což v jednu chvíli nevypadalo, že bude možné.“