Leclerc nechápe výpadek v Q1, čest Ferrari zachránil druhým místem domácí Sainz

Pohromou skončila kvalifikace na Velkou cenu Španělska formule 1 pro Charlese Leclerca z Ferrari, který vypadl už v první části, kde zajel zřejmě vinou nespecifikovaných technických problémů až devatenáctý čas. Dařilo se naopak Carlosu Sainzovi, který před domácími diváky nestačil jen na Maxe Verstappena.

Monačan během první kvalifikační části hlásil týmu problém se zadními pneumatikami. Starosti měl Leclerc hlavně v levých zatáčkách.

„Nemám na to odpověď. Teď mohu jen říct, že levotočivé zatáčky byly neřiditelné. V těch na pravou ruku jsem měl podobný pocit jako dnes ráno, v těch levotočivých ale bylo něco, co musíme analyzovat, protože to bylo daleko za mým očekáváním,“ řekl Leclerc.

Leclerc se původně domníval, že problém souvisel jen se sadou pneumatik, kterou měl pro první jízdu. Problém byl ale i při druhé sadě, v sobotním dopoledním tréninku šlo přitom vše hladce.

„Myslel jsem, že to bylo pneumatikami v té první sadě, pak jsme ale přešli na druhou sadu a pocit byl přesně stejný. V levotočivých zatáčkách jsem neměl žádnou přilnavost zadních pneumatik, pořádně tedy zkontrolujeme auto a byl bych velmi překvapen, kdyby bylo všechno v pořádku.

„Měl jsem spoustu takových momentů, i během první červené vlajky jsem v levotočivé zatáčce s autem málem skončil v kačírku,“ dodal Leclerc.

Sainz v první řadě

Velmi dobrý výkon v kvalifikaci na domácí závod ve Španělsku předvedl druhý pilot Ferrari Carlos Sainz.

Sainz se letos dosud nejlépe zatím kvalifikoval v Miami, kde obsadil třetí místo na roštu. Na okruhu v Barceloně se letos poprvé dostal do první řady, ačkoliv na nejrychlejšího Verstappena ztratil 462 tisícin sekundy.

„Dnes to bylo velmi, velmi dobré. Cítil jsem, že jsem jel velmi dobře. Vždy je to desetina tady, desetina támhle, ale já dnes tlačil a nic jsem tam nenechal,“ řekl Sainz.

„Bylo to velmi vyrovnané s McLarenem, Alpinem, Mercedesem, Astonem Martin. Tento víkend jsme my všichni v podstatě v jedné skupině. Druhé místo je tak maximem, kterého jsem dnes mohl dosáhnout, a těch 1:12.7 je velmi dobré kolo.“