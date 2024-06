Leclerc nechápe Sainzův útok z úvodu závodu. Zřejmě chtěl ukázat něco velkolepého, říká

Na konci druhého kola Sainz zaútočil vnějškem do první zatáčky na svého týmového kolegu Leclerca. Pravým zadním kolem se ale v první zatáčce otřel o Leclercovo přední křídlo a vyjel mimo trať, pozici ale získal.

Leclerc ale s počínáním týmového kolegy nebyl spokojen. Podle slov Monačana kontakt ovlivnil jeho závod a Sainz se chtěl jen ukázat před domácími fanoušky nebo zapůsobit na představitele ostatních týmů, se kterými jedná o své budoucnosti ve F1.

„Na začátku závodu jsme měli jasnou strategii. Oba jsme měli šetřit pneumatiky, abychom mohli zaútočit později. Carlos ale ve 14. zatáčce nešetřil a měl tak šanci zaútočit do první zatáčky, což bylo trochu nešikovné, protože jsme tím ztratili čas,“ řekl Leclerc.

„Poškodil jsem si přední křídlo, protože Carlos zatočil a neviděl, že jsem byl na vnitřku. Nechápu, proč to udělal, když bylo před závodem jasně řečeno, že v této fázi závodu máme šetřit.“

„Bylo to trochu zbytečné, zároveň ale chápu, že to byl jeho domácí závod a je to také důležitý moment v jeho kariéře, takže si myslím, že chtěl udělat něco velkolepého. Já jsem ale nebyl ten pravý, na kom by to měl předvést.“

Sainzovi strategie nevyšla

Carlos Sainz se chtěl posunout vpřed odlišnou strategií. Při první zastávce nasadil střední a při druhé tvrdou sadu pneumatik. Pokus dostat se dopředu dřívější zastávkou, tzv. undercutem, ale nevyšel.

V závěru závodu pak před sebe Sainz pustil Leclerca a dojel šestý.

„Nebyla šance bojovat o stupně vítězů, ale rozhodnutí udělat undercut a nasadit střední a tvrdou sadu se nevyplatilo. Tyhle pneumatiky dnes byly příliš pomalé a ostatní, co šli na měkká-střední-měkká byli rychlejší. Nevyšlo to,“ řekl Sainz.

„Myslím, že v závodě jsem trochu opakoval to, co udělal Russell a byl jsem o desetinu nebo dvě pomalejší. Charles kopíroval to, co dělal Hamilton, a byl o desetinu nebo dvě pomalejší. A je patrné, že Red Bull a McLaren jsou o jasný krok vpřed. Nebyl to náš nejlepší víkend.“