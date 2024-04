Leclerc nechápe, proč se Ferrari trápilo na tvrdé sadě pneumatik

Leclerc na startu bojoval se svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem, s oběma si poradil George Russell. Leclerc se díky strategii jedné zastávky posunul na čtvrté místo.

Pod stupni vítězů také dojel, když v cíli ztratil 4,5 sekundy na třetího Sergia Péreze a téměř 10 sekund na druhého Landa Norrise z McLarenu.

„Nemyslím, že jsme jako tým našli rychlost, hlavně na tvrdé sadě pneumatik, což je velmi zvláštní. Síla tohoto vozu od začátku roku je, že je velmi dobré na všech pneumatikách za všech podmínek,“ řekl Leclerc.

„Dnešek se tomu trochu vymyká, jakmile jsme nasadili tvrdou sadu, ztráceli jsme půl sekundy. To je velmi zvláštní. Podíváme se na to a pokusíme se pochopit, co bylo špatně.“

Po zastávce v boxech a dvou safety carech chtěl Leclerc bojovat s Norrisem o možné druhé místo, na tvrdé sadě pneumatik ale McLarenu ani Red Bullu nedokázal konkurovat.

„Bylo to zvláštní, hlavně ve srovnání s McLarenem. Myslel jsem, že budeme bojovat s Landem. Až do safety caru jsem dobře pracoval s pneumatikami. (Safety car) pak všechny strategie trochu restartoval, což je škoda, protože jsme odváděli dobrou práci, na tvrdé sadě jsme pak byli pomalí. Čekali jsme, že tento víkend bude podobný tomu, co jsme viděli od začátku roku, ale více jsme se trápili.“

Sainz dojel za Leclercem

Deset sekund za Leclercem projel na pátém místě cílem Sainz.

„Těžký závod na náročné trati. První zatáčky měly do ideálu daleko a kvůli provozu jsme se rozhodli přezout na tvrdé pneumatiky dříve. O něco později při safety caru jsme zůstali na té pneumatice na trati, pokračovali do konce a dojeli pátí,“ řekl Sainz.

„V každém případě jsme se trápili více, než jsme očekávali, a výsledek není takový, jaký jsme chtěli. Než odjedeme do Miami, všechno vyhodnotíme. Jsem přesvědčen, že se tam (v Miami) dokážeme vrátit do formy, jakou jsme ukázali v předchozích víkendech.“