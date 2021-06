Leclerc nechápal, kde byl po nehodě Verstappena safety car

Max Verstappen narazil do zdi na cílové rovince poté, co u něj došlo k defektu levé zadní pneumatiky. Trať byla posetá troskami a zavlály dvojité žluté vlajky. Safety car vyjel na trať až po 1,5 minutě, což se v Baku rovná zhruba jednomu kolu.

Když okolo projel Leclerc, nechápal, co se děje. „To je vtip. Okamžitě nasaďte ten zas**** safety car. Proč čekají?“

„Bylo mi jasné, že po takové nehodě na to musím přestat tlačit,“ řekl Leclerc po závodě. „Je to uprostřed rovinky, takže to bylo docela nebezpečné.“

„Trvalo to déle, než jsem čekal. To je všechno. Ale myslím, že všichni jezdci byli překvapeni stejně jako já.“

Leclerc uvedl, že téma safety caru nadnese na další schůzce jezdců s ředitelem závodu Michaelem Masim, která proběhne o víkendu ve Francii. Masi bude mít také něco na srdci, protože v rádiu směrem k týmům během přerušení závodu uvedl, že nikdo z jezdců pod dvojitou žlutou nezpomalil dostatečně.

„Věc se safety carem určitě nadnesu, abychom pochopili, proč to trvalo o něco déle než normálně. Bude to bod, který vznesu.“

Podobně to vidí také Sainz. „Když se stane tak velká nehoda, tak je nejdřív dvojitá žlutá a hned o několik sekund později& safety car,“ řekl Španěl.

„Dnes to trvalo, myslím, že to bylo 30 sekund, jednu minutu, než byl nasazen safety car.“

Ředitel Asociace jezdců grand prix Sebastian Vettel se připojil k obavám svého kolegy.

„Trochu jsem si říkal, proč po nehodě Maxe trvalo tak dlouho, než vyjel safety car,“ řekl Vettel.

„Bylo celkem jasné, že stojí uprostřed trati a trvalo to trochu dlouho, ale uvidíme. Zjistíme proč.“