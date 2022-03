Leclerc: Nečekal jsem, že Pérez přijde s takovým časem

Ferrari přitom drželo první dvě místa po prvních pokusech ve třetí části kvalifikace, kdy ke své první pole position v kariéře směřoval Carlos Sainz.

Španěl se ale na rozdíl od svých soupeřů nedokázal ve druhém pokusu zlepšit a propadl se až na třetí místo. Svou první pole position ve F1 slavil Sergio Pérez, který o 25 tisícin sekundy porazil Leclerca, který také ve druhém pokusu zrychlil.

Sám Leclerc přitom nečekal, že se Pérezovi podaří jeho čas překonat.

„Z toho kola jsem měl upřímně dobrý pocit, jsem s tím pokusem velmi spokojen,“ řekl Leclerc, který minulý víkend po startu z pole position vyhrál úvodní závod sezóny v Bahrajnu.

„Kvalifikace byla jen o tom udržet se na trati a neudělat žádnou chybu, které by byly velmi drahé. Ve druhém kole v Q3 jsem do toho šel a více méně jsem všechno poskládal dohromady.

„Rozhodně jsem ale nečekal, že Checo přijde s tímhle časem, gratuluji mu. Věřím, že dnes odvedl neuvěřitelnou práci. Zítra je další den a snad budeme mít dobrý start.“

Sainz měl blízko k první pole position

Na svou první pole position ve F1 stále čeká Carlos Sainz. Pilot Ferrari byl po prvních pokusech v Q3 na prvním místě o 44 tisícin před Leclercem.

Ve druhém měřeném kole se ale nezlepšil a propadl se do druhé řady na třetí místo. Na Péreze ztratil dvě desetiny sekundy.

„Na třetí místo bylo to kolo velmi dobré. Bylo na použité sadě, protože z nějakého důvodu mám tento víkend z použité sady lepší pocit,“ řekl Sainz.

„Je pro mě náročné zvládnout nové pneumatiky a když jsem na nové sadě vjel pro poslední pokus v Q3, neměl jsem žádnou přilnavost na zadní nápravě a trápil jsem se. Na použité pneumatiky to tedy nebylo tak zlé.

„Bude to vzrušující, zamíchané čtyři vozy Ferrari a Red Bullu. Budeme si s těmi okolo hrát se strategií, předjížděním a měl by to být napínavý závod.“