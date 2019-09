Leclerc: Naše starty byly stejné, proto mě měl Vettel pustit

Vettel po závodě potvrdil, že jezdci Ferrari měli dohodu o tom, jak si počínat na startu. Leclerc startoval do závodu z pole position a Vettel z třetího místa. Mezi sebou měli Lewise Hamiltona z Mercedesu. Vettel předvedl velmi dobrý start, při kterém se ze třetího místa dostal do vedení.

„Samozřejmě měl skvělý start, jak ale bylo řečeno do vysílačky - nevím, jestli to šlo do vysílání nebo ne - ale výkon na startu byl naprosto stejný. Pak jsem jen zůstal na levé straně, abych mu poskytl větrný pytel,“ řekl Leclerc.

Vettel následně dostal pokyn, aby svého týmového kolegu pustil zpět na první místo, to však Němec odmítl udělat.

Tým dostal Leclerca zpět do vedení při zastávkách v boxech, když Monačan zajel k mechanikům o několik kol dříve než Vettel. „Není to nic velkého a nakonec myslím, že to všichni respektují,“ řekl.

„Zkusíme si o tom promluvit později. Myslím, že všichni jsme se respektovali, protože já mu poskytl slipstream, pak jsme se měli prohodit zpět, což se stalo při zastávce, a bylo to.“

