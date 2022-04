Leclerc: Naše rychlost v kvalifikaci nás překvapila

V souboji o nejlepší startovní pozici porazil Monačan druhého Maxe Verstappena z Red Bullu posledním pokusem o 286 tisícin sekundy a po úvodním podniku v Bahrajnu získal svou druhou letošní pole position.

Až do závěrečné části kvalifikace se mu přitom podle jeho slov nedařilo poskládat dohromady dobré kolo.

„Cítím se dobře. Ještě lepší je, že je to trať, kde jsem se v minulosti jako pilot vždy trápil,“ řekl vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa.

„Tento víkend jsme pracovali opravdu tvrdě. Všechny tři tréninky byly takové neuhlazené. Dokázal jsem zajet nějaká dobrá kola, ale neposkládal jsem to dohromady. V Q3 jsem to dokázal poskládat, takže je to skvělý pocit a mám velkou radost, že zítra budu startovat z pole position.

„Vůz se dobře řídí, red bully byly ale ve druhém tréninku při dlouhých jízdách velmi rychlé. Abych pravdu řekl, byli jsme naší rychlostí v kvalifikaci překvapeni, takže zítra se může stát cokoliv. Potřebujeme jen mít dobrý start a snad potom udržíme první pozici.“

Sainz měl smůlu

Až devátý bude na startu druhý pilot Ferrari Carlos Sainz, který měl ve třetí části smůlu.

Svůj první měřený pokus v Q3 nemohl dokončit, protože pár metrů předtím, než projel cílovou čárou, byly vyvěšeny červené vlajky po nehodě Fernanda Alonsa, Sainzovi se tak nezapočítal jeho dobře rozjetý pokus.

Po přerušení kvalifikace mělo Ferrari problém nastartovat Sainzův monopost F1-75. Španěl tak neměl čas zajet optimální dvě zahřívací kola před svým rychlým pokusem na měkké sadě. Na jedno rychlé měřené kolo tak měl stále „ledové pneumatiky“.

„Jsem naštvaný, protože bychom neměli mít tyto problémy se startérem. Byla to pohroma. V Q3 byla červená vlajka, když jsem byl v dobrém kole, nemohli jsme si ho (pokus) zapsat. Pro druhé kolo v Q3 nešel nastartovat motor. Vyjel jsem o tři minuty později oproti původnímu plánu,“ vysvětlil Sainz pro Motorsport.com.

„Potřebujeme dvě kola, aby pneumatiky začaly fungovat. Já ale neodjel ta dvě kola, takže jsem začal pokus na ledových pneumatikách. Dvakrát jsem skoro havaroval a nemohl jsem to kolo poskládat. Obrovská smůla, že jsem měl tyto dva problémy ve dvou kolech v Q3. Dokážete si představit tu zlost, kterou v sobě teď mám. Nekvalifikoval jsem se vysoko, jen na deváté místo. Měla to být alespoň první řada a zítra dobrý souboj o vítězství.“