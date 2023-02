Leclerc: Na ztrátu otce vás nic nepřipraví

Pilot Ferrari ve formuli 1 Charles Leclerc promluvil o těžkém období svého života, které zažil v roce 2017. Když závodil ještě jako junior ve formuli 2, zemřel mu otec.

V nové knize nazvané francouzského novináře Remiho Boudoula 'Le prodige', která popisuje Leclercovu cestu do formule 1, Monačan vzpomíná na svého otce Hervého, který byl důležitým podporovatelem svého syna.

Leclerc zažil v životě dvě rány, když v roce 2015 na následky zranění z nehody ve Velké ceně Japonska zemřel jeho blízký kamarád Jules Bianchi a jen o dva roky později jeho otec.

Hervé Leclerc zemřel v roce 2017 po dlouhé nemoci jen pár dní před podnikem FIA formule 2, ve kterém v tom roce Charles Leclerc působil, v Baku. Pro Leclerca to byl nejúspěšnější víkend sezóny, když vyhrál hlavní závod a ve sprintu skončil druhý.

„Po Julesově smrti byl odchod mého otce, který mě neustále sledoval, druhým šokem. Bylo to těžké. Není nic, co vás připraví na chvíli, kdy ztratíte otce,“ vzpomíná Leclerc, který zároveň přiznává, že jej odchod otce posunul v životě.

„Vyspěl jsem, protože jeho ztráta mě učinila zodpovědnějším a jako muž jsem dospěl. Stal jsem se psychicky silnějším než kdy předtím. Ztratit otce tak brzy v životě je něco, co vás navždy změní.“

Leclerc podle svých slov ani na sekundu neuvažoval nad tím, že by se kvůli úmrtí otce nezúčastnil víkendu v Ázerbájdžánu.

„Můj otec byl mým fanouškem číslo jedna. Chtěl, abych byl v každém závodě silný. Věděl jsem, že by chtěl, abych tam byl a vyhrál pro něj, i když to byl nejhorší možný způsob přípravy na velkou cenu.“

Leclerc v tom roce získal ve formuli 2 titul, který věnoval svému otci.

„Byl to způsob, jak mu poděkovat za vše, co až do toho momentu udělal, a naštěstí jsem měl tu možnost,“ dodává Leclerc.