Leclerc na začátku roku neudržel tajemství o přestupu Hamiltona. Když se to dozvěděl Alonso, volal hned Wolffovi

„Nebyl jsem vůbec šokován,“ řekl Toto Wolff deníku The Guardian o tom, jak ho Hamilton navštívil, aby mu sdělil, že u Mercedesu končí.

„Dozvěděl jsem se, že se to stane, už o několik týdnů dříve, když mi zavolal Carlos Sainz a jeho otec.“

„Řekl mi: ‚Něco se chystá.‘ Odpověděl jsem, že nevím, proč by se to mělo stát před začátkem sezony.“

„Ale ještě téhož odpoledne mi volalo několik dalších jezdců, kteří měli blízko k Charlesi Leclercovi. Také Fernando Alonso.“

„Myslím, že to začalo tím, že se to Leclerc přes zimu dozvěděl a pak se jeho nejbližší spojenci dozvěděli, že je volné místo.“

„Řekl jsem Susie: ‚Tohle se děje, aniž bychom o tom oficiálně věděli.‘“

Wolff poslal vzkaz svému protějšku ve Ferrari Frédéricu Vasseurovi, který je jeho přítelem. Ten ale nereagoval. Hamiltonovi psát nechtěl, aby ho nedostal do nepříjemné situace

„Nechtěl jsem ho dostat do situace, kdy by mi musel lhát, protože v té fázi ještě nebyla podepsaná smlouva,“ řekl Wolff.

Hamiltona nakonec nahradí nováček Andrea Kimi Antonelli.

„Je tu i emocionální stránka, protože jsme na této cestě byli společně. Přátelství se změní, ale ne hloubka emocí. Naopak. Bude to nové přátelství s Lewisem.“

„Po profesionální stránce vidím ve změnách vždy přínos. Máme nové předpisy, přetvořili jsme naši organizaci a začínáme novou éru, kdy našemu staršímu jezdci bude 27 let a mladšímu jezdci 18 let. Máme dva jezdce, kteří jsou dohromady sotva starší než Lewis. To je velmi vzrušující.“