Leclerc na sebe moc naštvaný nebyl. Ztráta šance na vítězství ho ale bolela

„Samozřejmě se můžete vždy poučit, když se věci nevyvíjejí podle vašich představ, ale i tak mám pocit, že jsem tento víkend odvedl dobrou práci,“ řekl Leclerc, kterého cituje Autosport.

„V posledním pokusu ve třetí části kvalifikace jsem se snažil až moc a šel do zdi, což jsou věci, které se v Monaku mohou stát.“

„V minulosti k tomu došlo mnohokrát. Jsem na sebe velmi tvrdý, ale pokud během víkendu v Monaku existuje část, kdy na to musíte opravdu tlačit, je to Q3. A tohle je součást hry.“

„Takže ano, vždy se z toho můžete poučit, ale nejsem na sebe kvůli tomu příliš přísný.“

Leclerc přiznal, že vynechání domácího závodu pro něj bylo velkou ranou, zejména vzhledem k tomu, že získal pole position v sezóně, v níž dominují Mercedes a Red Bull.

„Samozřejmě je to těžké, protože je to doma a ne každý den máme šanci být na tak dobré pozici.“

„Nakonec je to tak, jak to je. Je to součást motorsportu a takové věci se mohou stát.“

„Jak řekl Mattia, z tohoto víkendu se budu snažit zapamatovat si všechna pozitiva, která jsme měli. Pokud se podíváme na loňský rok, tak se vracíme zpět z opravdu velké dálky. Odvedli jsme dobrou práci tím, že jsme se zlepšovali závod od závodu.“

Podle Leclerca to v Monaku možná byla ojedinělá šance na vítězství, ale to neznamená, že nedošlo k pokroku.

„Jsme na dobré cestě, pracujeme dobře a štěstí tento víkend nebylo na mé straně. Takový je život. Vyrovnám se s tím. Budu myslet na Baku, mám velkou, velkou motivaci vrátit se do auta a doufám, že brzy dosáhnu velmi dobrého výsledku.“