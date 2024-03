Leclerc: Na konci jsme ztratili rytmus, na pole position naše auto mělo

Úřadující mistr světa Verstappen časem 1:29,179 v posledním měřeném pokusu získal svou 33. pole position.

Leclerc byl přitom nejrychlejší ve druhé části kvalifikace a kdyby svůj výkon 1:29,165 zopakoval i v závěrečné dvanáctiminutovce, získal by pole position.

Sám Leclerc to připsal „ztrátě rytmu“, když do poslední části vyjel na použité měkké sadě pneumatik.

„V Q2 jsem zajel čas 1:29,1, což byl více méně čas, který zajel Max v Q3. Takže v autě to bylo. Myslím, že jsme ztratili trochu rytmus na použité sadě C3 v Q3. Pak se musíte znovu přizpůsobit novým pneumatikám a tam jsem trochu ztratil. Celkově to ale byla pozitivní kvalifikace,“ řekl Leclerc.

„Jsem trochu zklamaný. Zajeli jsme dobrou kvalifikaci. Dosud to byl zrádný víkend. Ve volných trénincích jsme zkoušeli docela dost věcí. V kvalifikaci jsem pak našel ten optimální bod.

„Q1 byla trochu zrádná, bohužel jsme nasadili dvě nové měkké sady, což trochu ovlivnilo Q3. Celkově je to ale docela dobrá kvalifikace na začátek roku. Ve srovnání s loňským rokem jsme na tom lépe, takže to je dobré. Teď uvidíme, co závodní rychlost,“ dodal Leclerc, který vloni na úvod sezóny v Bahrajnu startoval třetí.

„Věřím, že jsme udělali krok vpřed. Musíme ale počkat a uvidíme, jak velký ten krok (v závodním režimu) je. Myslíme si ale, že Red Bull v závodě bude stále o dost vpředu.“

Sainz ve druhé řadě

Ferrari bude mít své závodníky v prvních dvou řadách. Za druhým Leclercem bude na čtvrtém místě Carlos Sainz, mezi oba červené vozy z Maranella se vklínil George Russell z Mercedesu.