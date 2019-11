Leclerc může skončit v šampionátu třetí. Je to šílené, říká

Charles Leclerc je nyní třetí v šampionátu. Na Maxe Verstappena má náskok 14 bodů, na týmového kolegu ještě o 5 více.

„Myslím, že po prvních čtyřech, pěti závodech bych si nikdy nepředstavoval, že se v této části roku ocitnu na třetím místě,“ řekl Leclerc.

„Hodně jsem pracoval. Na začátku sezóny zejména na kvalifikaci. Změnil jsem pak pár věcí a od Francie to šlo mnohem lépe.“

„Se sezónou jsem velmi spokojený. Neměl jsem očekávání co se týče výsledků, ale chtěl jsem se zlepšovat a jsem velmi šťastný.“

První tři jezdci sezóny jsou zváni na tradiční galavečer FIA, na kterém jsou předávány trofeje pro všechny vítěze všech sérií pod hlavičkou FIA. Vloni se konala slavnost v Petrohradě, v minulosti třeba ve Vídni, Istanbulu. Letos se 4. prosince vrátí do Paříže. Leclerc v minulosti převzal dvakrát v řadě trofej pro nováčka roku (ve F2 a vloni F1).

„Rozhodně to není kvůli galavečeru. Být třetí v šampionátu formule 1 by bylo samozřejmě šílené. Vloni jsem bojoval o 13. místo a nikdy by mě nenapadlo, že bych letos mohl bojovat o pódium v šampionátu. Pro osobní úspěch by to bylo skvělé a býl bych z toho nesmírně šťastný. Hlavně kvůli sobě.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek