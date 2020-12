Leclerc může být lídrem jako Schumacher, věří Binotto

„Často to srovnávám, myslím, že určitě existují podobnosti,“ řekl Binotto v podcastu Beyond the Grid.

„Ferrari v té době, v letech 1995 až 2000, investovalo. Investovali jsme tak, jak investujeme dnes, investujeme do technologií, ale investujeme také do lidí, zaměstnáváme mladé lidi a mladé inženýry.“

„Pokud se podívám na Ferrari v posledních letech, zaměstnali jsme spoustu mladých inženýrů, kteří se dnes začínají stávat našimi základy.“

„V té době byl Michael jezdec ale také lídr. Dnes máme Charlese. Samozřejmě není tak zkušený jako Michael, protože není mistrem světa, zatímco Michael byl. Jako v jezdci v něm ale máme na trati jasného lídra. Myslím, že i to je důležité. Existuje závazek celé společnosti pokusit se v budoucnu vybudovat vítězný cyklus.“

„Myslím si, že zatímco Michael už byl lídrem, Charles se jako lídr vyvíjí, ale vyvíjí se dobře.“

Leclerc přišel do Ferrari vloni po pouhé sezóně v Sauberu. Nyní má smlouvu do konce roku 2024.

„Letos jezdil ještě lépe než vloni,“ pokračuje Binotto. „S letošním obtížným vozem byl silný, konzistentní, dokázal se přizpůsobit různým typům tratí a snažil se maximálně využít potenciál vozu.“

Podle Binotta dokáže Leclerc nyní lépe pracovat s pneumatikami a to na jedno kolo i v průběhu závodu.

„Jako jezdec se hodně vyvinul. Je silnější ve srovnání s dřívějškem. Jsou to zkušenosti, ale nejen jako jezdce. Řekl bych, že roste i jako člověk.“