Leclerc: Musíme vyřešit drolení pneumatik, abychom v neděli vyhráli

Lepším startem se pilot Ferrari dostal do vedení, když Verstappen na startu protočil kola a neměl tak dobrý rozjezd. Leclerc začal dokonce Verstappenovi i ujíždět a vybudoval si 1,7sekundový náskok.

V 15. z 21 kol ale začalo jeho tempo oslabovat, Verstappen naopak zrychlil a sérií nejrychlejších sektorů se dostal do ztráty jedné sekundy, čímž získal možnost využít systému DRS.

Poprvé se Leclercovi jen přiblížil na rozdíl půl sekundy, v předposledním kole už byl ale jeho útok na první pozici do šikany Tamburello úspěšný a jezdec Red Bullu si dojel pro triumf.

Za horším stavem pneumatik v závěru sprintu byly podle Leclerca jeho pokusy vybudovat si na začátku náskok.

„Měl jsem velmi dobrý start. Do první zatáčky jsme nenajížděli bok po boku a já se od té chvíle mohl soustředit na svůj závod. Na začátku jsem se pokusil tlačit, abych si vybudoval velký náskok a Max nebyl v DRS zóně, protože jsem věděl, že kdyby tomu tak bylo, byl bych zranitelný,“ řekl Leclerc.

„Později v závodě jsem za to ale zaplatil, protože jsem se potýkal s drolením a v posledních dvou třech kolech jsem se opravdu trápil.

„Myslím, že rychlost je celkem stejná (mezi Red Bullem a Ferrari). Rozdíl na konci udělala ta fáze drolení, kterou jsem procházel. Pokud se nám to pro zítřek podaří vyřešit, jsem si jistý, že budeme bojovat o vítězství. Pokud ne, bude to o něco složitější.“

Sainz vytěžil ve sprintu nejvíce ze všech jezdců

Carlos Sainz si v 21kolovém sprintu v Imole polepšil o šest pozic oproti kvalifikaci, což je nejvíce ze všech pilotů.

Nehoda v páteční kvalifikaci připravila Sainze o možnost zabojovat v Q3 a Španěl tak do sprintu startoval až z desáté pozice.

Na startu nedělní Velké ceny Emilia Romagna se ale postaví do druhé řady na čtvrté místo vedle Sergia Péreze.

„Dnes jsme získali maximum pozic, co jsme mohli. Byl to dobrý závod bez problémů. Učil jsem se s autem, poznával jsem auto na suché trati, protože jsme na ní odjeli velmi málo kol. Dnes to byl pozitivní závod. Jediným negativem je, že red bully mají trochu více rychlosti, budeme proto muset najít nějakou rychlost, pokud s nimi chceme na suchu bojovat,“ řekl Sainz.

Skutečnost, že na trati v Imole, kde není předjíždění jednoduché, si tak výrazně polepšil, podle Sainze ukazuje, že letošní monoposty F1 postavené na nových technických pravidlech pomáhají zlepšit závodění.

„Musím říct, že tyto vozy výrazně pomáhají k tomu, aby bylo možné předjíždět. Z mého pohledu je to další test a pochválil bych formuli 1 za změny, které s těmito vozy udělala.“