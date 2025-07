Leclerc mluvil v Silverstonu o „tajemném“ kvalifikačním problému. O co jde?

„Problémy, které máme, jsou velmi specifické. Není to problém s vyvážením, ani s přilnavostí,“ řekl Leclerc po kvalifikaci. „Nechci zacházet do detailů, ale je to prostě něco velmi zvláštního, s čím musíme v autě bojovat. Zvlášť při vysokých rychlostech je to ještě náročnější. Doufám, že to dokážeme vyřešit. Omlouvám se, ale víc říct nemůžu.“

Frédéric Vasseur držel týmovou linii a ani on nechtěl říct, v čem je problém. Ze slov Leclerca bylo patrné, že problém se projevuje především v rychlých zatáčkách, takže jim netrpí na každém okruhu stejně.

Podle Autosportu má Ferrari problém s posilovačem řízení, který snižuje sílu potřebnou k otáčení volantem a je důležitý zejména při rychlém průjezdu zatáčkou, kdy je přetížení vysoké. F1 ho používá od poloviny 90. let. Systém se postupně zlepšoval, aby jezdci pomáhal, ale současně mu poskytoval co nejpřirozenější zpětnou vazbu.

Podle Leclerca se problém projevuje především v kvalifikaci, kde jezdci jedou na limitu a současná F1 je tak vyrovnaná, že i drobnosti mohou být rozhodující a stát několik pozic na startovním roštu.

Hamilton mezitím řekl, že s tím tentokrát problém neměl, ale v minulosti se mu to stávalo.