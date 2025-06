Leclerc: Měli jsme štěstí se safety carem

Monačan si na startu polepšil o dvě pozice, v 10. kole ho před sebe pustil jeho týmový kolega Lewis Hamilton.

Na třetí místo zajišťující stupně vítězů se Leclerc dostal v 61. kole, když při restartu pokořil Verstappena. Ten měl na výjezdu na cílovou rovinku dramatický moment, kdy se málem roztočil. Při souboji na rovince pak mezi oběma došlo i ke kontaktu.

Leclerc tak třetím místem navázal na druhou pozici z minulého víkendu z Monaka. Celkově slaví letošní třetí umístění na stupních vítězů.

„Byl to souboj o pozici na trati o to, kdo dostane slipstream. Max mě chtěl dostat na vnitřek, tam já jsem ale nechtěl, tak jsem se pokusil ho tlačit na levou stranu. Došlo k drobnému kontaktu, ale naštěstí bez následků,“ popsal Leclerc dramatický restart v televizním rozhovoru po závodě, kde jej cituje Sky Sports F1.

„Jsem opravdu šťastný. Obětoval jsem kvalifikaci, abych měl lepší pneumatiky. Nevěděl jsem, jestli se to vyplatí, ale vyplatilo se to. Myslím, že v normálním závodě by byla čtvrtá pozice naše. Se safety carem jsme měli štěstí,“ dodal.

Hamilton šestý

Brit Hamilton původně dojel na sedmé pozici, po závodě byl ale Verstappen penalizován 10sekundovým trestem, čímž se Hamilton posunul na šesté místo.

„Nebyl to nejlepší den. Strategie byla ale dobrá, tým odvedl skvělou práci,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Měl jsem opravdu špatný den a nemám k tomu co říct. Bylo to strašné, nedokážu to vysvětlit. Nevím, co k tomu říct.“