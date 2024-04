Leclerc měl v Q3 jen jeden pokus, pro závod je optimistický

Zatímco vítěz minulého závodu v Austrálii se na roštu postaví do druhé řady, Leclerc bude až osmý.

Před třetí částí byl Leclerc v nevýhodné pozici, protože měl k dispozici jen jednu měkkou sadu pneumatik a jako jediný z nejlepší desítky tak musel vsadit jen na jeden měřený pokus.

„Myslím, že už v Q1 a Q2 to nebyla dobrá kvalifikace. Už v prvním kole Q1 jsem si říkal, že pocit je docela dobrý. Když to tak normálně je, tak s tím přichází i čas. Dnes to bylo úplně naopak, takže se na to musíme podívat,“ řekl Leclerc.

Podle Monačana je problém v tom, že Ferrari nedokázalo dostat maximum z pneumatik. „Je to jedna z těch kvalifikací, které máte možná tak jednou za sezónu. Rozhodně to není dobrý pocit.“

Pro závod je nicméně optimističtější. „Kdybych měl najít jedno pozitivum, tak naše závodní rychlost se zdá být silnější. Na této trati je ale startovní pozice extrémně důležitá a dnes jsme neodvedli dobrou práci. Jen doufám, že budeme mít šanci předjíždět, protože na této trati je to velmi složité.“

Sainz čtvrtý

To Carlos Sainz je se svým čtvrtým místem spokojen.

„Po třetím tréninku jsme si mysleli, že nemáme rychlost jako jsme měli v prvním tréninku a domnívali jsme se, že to bude náročný víkend. Nakonec jsme ale v kvalifikaci udělali dobrý krok vpřed,“ řekl Sainz.

„Před námi na třetí pozici je jen Lando (Norris), dvě desetiny na nás na této trati ale byly příliš. Rozdíly jsou tady velmi, velmi těsné a dvě desetiny byly moc. V kvalifikaci jsem ale zajel dobrá kola, jsem se svým výkonem spokojen. Je to trať, kde Ferrari není nejrychlejší a my víme, proč tomu tak je.“