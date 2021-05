Leclerc měl štěstí na vlídná pravidla. V některých sériích by ho penalizovali

Charles Leclerc na konci kvalifikace boural. Souboj o nejrychlejší čas předčasně ukončily červené vlajky a někteří jezdci tak nemohli dokončit rychlá kola. Pokud bude jeho převodovka v pořádku, odstartuje z pole position.

V některých sériích by to však Leclerc tak snadné neměl. Například ve formuli E existuje pravidlo, podle kterého sportovní komisaři mohou jezdci smazat nejrychlejší čas v dané relaci, pokud jezdec způsobil červené vlajky. Je to nakonec vždy na posouzení sportovních komisařů a to zejména v situaci, kdy červené vlajky způsobí například kolize dvou a více jezdců.

Pokud by stejné pravidlo platilo ve F1, přišel by Leclerc o nejrychlejší čas. Zůstal by mu pak čas z přípravného kola – 1:27.589, což by ho odsunulo na desáté místo.

V IndyCar se v podobných situacích mažou dokonce dva nejrychlejší časy. Jezdci nejsou nakloněni změně pravidla v této oblasti.

„Myslím, že je rozdíl, když člověk udělá chybu a narazí do zdi, nebo když to udělá úmyslně," řekl Verstappen.

„Pokud by Charles jen zaparkoval s rozbitým předním křídlem, byl by to jiný příběh. Ale on měl prostě kontakt se zdí a skončil tam, kde jsem já sám skončil dvakrát. Je to prostě smůla.“

„Nemyslím si, že by kolo mělo být smazáno, pokud by případně chtěli udělat změny v pravidlech. Nemyslím si, že by to bylo fér, protože se všichni moc snažíme a není to jednoduché, zvlášť na limitu. A je snadné udělat chybu.“

Podobně to vidí Bottas. „Myslím, že pravidlo je v pořádku,“ řekl jezdec Mercedesu. „Je to tak, jak to je. Ve sportu vám někdy věci nehrají do karet. Někdy máte štěstí, někdy smůlu a to se stává.“