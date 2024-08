Leclerc: Máme velkou motivaci, abychom se dostali opět dopředu

Ferrari vstoupilo do letošní sezony v pozici druhého nejlepšího týmu, který byl hlavním vyzyvatelem Red Bullu. S přibývajícími závody však forma italské stáje spíše slábla a od květnové GP Monaka, kde zásluhou Charlese Leclerca oslavila vítězství, se v šesti závodech dočkala pouze dvou třetích míst.

Z pohledu čisté výkonnosti pak Scuderia ukončila první polovinu sezony jako čtvrtý nejrychlejší tým.

Takový vývoj sezony se přirozeně zástupcům Ferrari nelíbí a nic na tom nemění ani skutečnost, že je současná F1 velmi vyrovnaná a nepředvídatelná.

„Pro F1 je vyrovnanost příjemná.& Největší část mého já by si však přála, aby došlo k totální dominanci Ferrari a jednalo se tak o nudnou sezonu. Tak to ale není a my máme před sebou ještě hodně práce,“ prohlásil Leclerc, kterého cituje RacingNews365.

„Pravdou ale je, že je současná situace pro F1 dobrá. Je zajímavé mít různé vítěze,“ uznal monacký pilot, který je jedním ze sedmi závodníků, kteří letos dokázali vyhrát velkou cenou.

K tomu, aby ve zbývajících závodech přidal ještě nějaký triumf, by se však Leclercovi hodilo, aby Ferrari vyřešilo problémy s poskakováním svého monopostu ve vysokých rychlostech a bylo opět konkurenceschopné.

„S týmem jsme letos prožili nejen těžké chvíle, ale i ty lepší. Pokud se podíváme na poslední čtyři nebo pět závodů, tak je jasné, že se nacházíme ve fázi, kdy se trápíme. Pracujeme však na zlepšení a nedemotivuje nás to. Naopak nás to velmi motivuje, abychom se vrátili na dobrou výkonnostní úroveň a znovu se dočkali trofeje pro vítěze. V týmu je velká motivace a doufám, že chvíle trápení budou co nejkratší,“ dodal pilot Ferrari.